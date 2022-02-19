السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المنفى» يرحب بدعم جنوب أفريقيا لجهود المجلس الرئاسى الليبى فى المصالحة الوطنية

المنفي
المنفي

رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بدعم جنوب أفريقيا لجهود المجلس في المصالحة الوطنية وعودة السلام والاستقرار في ليبيا.


وأكد المنفي- خلال لقائه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، على هامش اجتماعاته مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الإفريقية الأوروبية السادسة، ببلجيكا، اليوم الجمعة- على عمق العلاقات المشتركة التي تربط ليبيا و جنوب أفريقيا، وسعي المجلس الرئاسي على تطويرها في مختلف المجالات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية.
 

من جهته، أكد رئيس جنوب أفريقيا استعداد بلاده لدعم المجلس الرئاسي الليبي في إنجاح المصالحة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت ليبيا، دخول 39 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما خرج 25 شخصًا بعد تعافيهم.

 

وأكدت وزارة  في بيان لها، وجود 208 حالات إصابة بفيروس "كورونا المستجد" بمراكز العزل حاليًا، منها 120 في العناية الفائقة، و88 بالأقسام.

 

وأوضح البيان، أنه تُوفي 16 مصابا في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة.

 

وسجلت ليبيا 475 ألفًا و604 إصابات بالفيروس، منها 42 ألفًا و921 حالة نشطة، بينما تعافى 426 ألفًا و540 حالة، وسُجلت 6143 حالة وفاة بالمرض، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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