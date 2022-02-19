السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الروسى يوقع مرسوما لاستدعاء الاحتياط للتدريب العسكرى

بوتين
بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي باستدعاء المواطنين الروس للاحتياط من أجل التدريب العسكري في الجيش.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، جاء في المرسوم، الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين: "دعوة مواطني روسيا الموجودين في قائمة الاحتياط من عام 2022، للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية وهيئات أمن الدولة و وكالات خدمات الأمن الفيدرالية".


ويأتي هذا القرار في وقت اتفقت فيه موسكو و واشنطن على عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف و نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين الأربعاء القادم.
 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل دعوة روسيا بإجراء محادثات مع نظيره سيرجي لافروف 23 فبراير الجاري".

 

وعلى صعيد آخر ، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزارة الطوارئ الروسية بسرعة تهيئة ظروف إيواء اللاجئين، الذين تم إجلاؤهم من إقليم «دونباس».

 

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم: «لقد تحدث الرئيس بوتين هاتفيا مع القائم بأعمال وزير الطوارئ ألكسندر تشوبريان، و أعطى تعليماته بسرعة السفر إلى إقليم روستوف بجنوب روسيا، لتنظيم أعمال تهيئة ظروف إيواء اللاجئين من (دونباس)، و توفير كل ما يلزمهم، بما في ذلك المساعدات الطبية».

 

وأضاف «بيسكوف» أن الرئيس بوتين وجه أيضًا الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (حوالي 130 دولارًا) لكل لاجئ قادم من «دونباس إلى روستوف».

 

يُذكر أن ممثلي الانفصاليين في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد أعلنوا- في وقت سابق اليوم- أنهم شرعوا في نقل النساء و الأطفال و الشيوخ من هذه الجمهورية إلى داخل روسيا، تحسبًا لهجوم من قبل الجيش الأوكراني.

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