السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" في عدد من الدول العربية

تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى عدد من الدول العربية

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

سجلت عدة دول عربية، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.


ففي فلسطين أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 13 وفاة و2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5216 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


وأضافت الكيلة في بيان أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.


وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 316 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 270 مريضا للشفاء.


وأوضحت في بيان أن بذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات 263 ألفا و685 حالة؛ بينما بلغ مجموع المتعافين 176 ألفا و297 مصابا، والعدد الإجمالي للوفيات 6780 حالة.


وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 4090 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و 392 ألفا و99 حالة ، كما تم تسجيل 20 حالة وفاة".


وفي العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2326 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات 2 مليون و 288 ألفا و 777 حالة .


وأوضحت الوزارة في بيان شفاء 4434 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2 مليون 213 ألفا و 97 حالة، بالإضافة لتسجيل 16 حالة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 24840 حالة، مشيرة إلى أن الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 44841.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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