السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: أكثر من 54 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة ضد لقاح كورونا خلال 24 ساعة

المغرب: تلقيح 54 ألف شخص بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

تلقيح كورونا
تلقيح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 54327 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 5430895 شخصًا.

وأوضح البيان أن عدد المواطنين، الذين تلقوا الجرعة الأولى، من اللقاح ضد كورونا 24724892 شخصًا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23166961 شخصا حتى اليوم.

وأضاف البيان أن 3750 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن 4875 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

كورونا المغرب لقاح كورونا ـ كوفيد - 1٩ -الولايات الصحة

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