سفيرنا فى المجر يستقبل المنتخب المصرى للخماسى الحديث

استقبل السفير محمد الشناوي، سفير مصر في المجر، وأعضاء السفارة المصرية في بودابست، فريق المنتخب المصري للخماسي الحديث الذي يشارك في بطولة المجر الدولية للعبة الخماسي الحديث.

جانب من استقبال المنتخب المصري للخماسي بالمجر

وأكد السفير لأعضاء الفريق على الاهتمام الذي توليه مصر للرياضة والرياضيين في كافة الألعاب الرياضية، معربًا عن التطلع إلى فوز المنتخب بمراكز متقدمة في البطولة، خاصة مع تميز اللاعبين المصريين في الألعاب الفردية وحصولهم على مراكز متقدمة وميداليات بما في ذلك في دورة الألعاب الاوليمبية في طوكيو مؤخرًا.

من جانبهم، رحب ممثلو وأعضاء فريق المنتخب المصري باستقبال السفارة لهم، مؤكدين أنهم سوف يعملون كل ما في وسعهم للفوز بالبطولة ورفع علم مصر عاليا.