السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرنا فى المجر يستقبل المنتخب المصرى للخماسى الحديث

استقبال المنتخب المصري
استقبال المنتخب المصري للخماسي الحديث في المجر

استقبل السفير محمد الشناوي، سفير مصر في المجر، وأعضاء السفارة المصرية في بودابست، فريق المنتخب المصري للخماسي الحديث الذي يشارك في بطولة المجر الدولية للعبة الخماسي الحديث.

جانب من استقبال المنتخب المصري للخماسي بالمجر

وأكد السفير لأعضاء الفريق على الاهتمام الذي توليه مصر للرياضة والرياضيين في كافة الألعاب الرياضية، معربًا عن التطلع إلى فوز المنتخب بمراكز متقدمة في البطولة، خاصة مع تميز اللاعبين المصريين في الألعاب الفردية وحصولهم على مراكز متقدمة وميداليات بما في ذلك في دورة الألعاب الاوليمبية في طوكيو مؤخرًا.

من جانبهم، رحب ممثلو وأعضاء فريق المنتخب المصري باستقبال السفارة لهم، مؤكدين أنهم سوف يعملون كل ما في وسعهم للفوز بالبطولة ورفع علم مصر عاليا.

مصر المنتخب سفير مصر المنتخب المصري المجر محمد الشناوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

مصورة فيديو عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل تعرضها للتهديد

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

الأمن يكشف حقيقة فيديو توقف سائق قطار أمام أحد المزلقانات بقنا

لجنة تحكيم الغناء بـ«الدوم» توجه نصائح للمتسابقين

فاز بالصمت.. نجوى إبراهيم لأغرب فائز في برنامج الدوم: «دخلتك خطفتنا»

وفاة الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان