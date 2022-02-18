السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو يوسف عن وحيد حامد في «الدوم»: «كان لي الشرف.. كنا هنقدم مسلسل مع بعض»

عمرو يوسف
عمرو يوسف

عبر الفنان عمرو يوسف عضو لجنة تحكيم فئة التمثيل ببرنامج «الدوم» عن سعادته بمعرفة الكاتب الراحل وحيد حامد بمناسبة ذكر اسمه في الحلقة خاصة وأن نجله المخرج مروان حامد عضوا في لجنة التحكيم.

وقال عمرو يوسف إنه يشرف بأنه عرف الكاتب الراحل وازداد شرفا بأن الكاتب الراحل أحبه وأصبحت العلاقة بينهما قوية للغاية.

وأضاف أنه عرض عليه مسلسلا ليقدمه أثناء مقابلته في أحد الأماكن الشهيرة التي كان يجلس بها دايما ولكن لسوء الحظ لم يتم تقديم العمل لأنه كان مرتبطا بعمل آخر.

وفي العاشرة من مساء أمس الخميس انطلقت منافسات برنامج «اكتشاف المواهب» الأضخم في مصر والشرق الأوسط «الدوم» مساء أمس بعد تأهل ٢٠٠ متسابق من ٢٧ محافظة، في ٣ فئات للتنافس هي (الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني) لاختيار أفضل موهبتين من كل فئة للفوز بمسابقة البرنامج.

«الدوم» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة «ميديا هب.. سعدى- جوهر»، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتقام منافساته داخل مسرح ضخم أقيم خصيصًا له.

وكانت الحلقة الثانية من برنامج الدوم أمس الخميس شهدت اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج حالة من الإثارة والتشويق وتضمنت مرحلة الـ٦٠ دقيقة للمتسابقين من أجل استعراض موهبتهم أمام لجان التحكيم.

الفنان عمرو يوسف عمرو يوسف لجنة تحكيم برنامج الدوم الدوم وحيد حامد

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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