لجنة تحكيم «الدوم» لمتسابق: «متأكد إنك ما اشتغلتش مذيع قبل كده؟»

جذب أحد المتسابقين في برنامج الدوم بمسابقة التقديم التليفزيوني الأنظار من اللحظات الأولى لتقديمه فقرته أمام لجنة التحكيم التي تكونت من الإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية جاسمن طه زكي.

وبسبب تمكنه من التقديم في فقرته، سألته لجنة التحكيم «أنت متأكد إنك ما اشتغلتش في أي حتة مذيع قبل كده»، فأكد المتسابق أنه لم يعمل إلا فترة تدريب كمراسل فقط ولم يعمل مذيعا من قبل فاختارته لجنة التحكيم وقررت تصعيده للحلقات التالي، وعبر المتسابق عن سعادته بتلك الخطوة وأنه كان في اختبار صعب للغاية أمام لجنة تحكيم من العمالقة.

وفي العاشرة من مساء أمس الخميس انطلقت منافسات برنامج «اكتشاف المواهب» الأضخم في مصر والشرق الأوسط «الدوم» مساء أمس بعد تأهل ٢٠٠ متسابق من ٢٧ محافظة، في ٣ فئات للتنافس هي (الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني) لاختيار أفضل موهبتين من كل فئة للفوز بمسابقة البرنامج.

البرنامج الجديد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتنفيذ شركة «ميديا هب.. سعدى- جوهر»، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتقام منافساته داخل مسرح ضخم أقيم خصيصًا له.

وضمت المسابقة مشاركين من جميع محافظات الجمهورية، وسُمح للجماهير بالحضور خلال تصوير الحلقات، وسط تفاعل كبير منهم، مما أشعلوا المنافسة وأثار إعجاب لجان التحكيم بصورة لافتة.