البيت الأبيض: نضع اللمسات الأخيرة للعقوبات على روسيا حال غزو أوكرانيا

قال البيت الأبيض، اليوم، إن الولايات المتحدة مستعدة لو استخدمت روسيا الطاقة كسلاح، مشيرة إلى أن العقوبات التي ستفرض على موسكو إن غزت أوكرانيا ستجعلها دولة منبوذة.

وتابع البيت الأبيض في بيان له أن روسيا مسؤولة عن الهجمات السيبرانية الأخيرة على أوكرانيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على حزمة العقوبات على روسيا إن غزت أوكرانيا.

ولفت البيت الأبيض، إلى أنه ليس من حق روسيا القيام بغزو، مستشهدًا بحديث بايدن قائلا "كما قال الرئيس بايدن فأن أي هجوم لروسيا سيكلفها ثمنا باهظا".

وأوضح البيت الأبيض، قائلا: "قدمنا لأوكرانيا مساعدة لدعم دفاعاتها السيبرانية".