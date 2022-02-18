بعد أدائها المتميز.. تعرف على وعد لميس الحديدي لـ«ياسمين» في برنامج «الدوم»

خطفت المتسابقة «ياسمين» ابنة محافظة الأقصر الأضواء منذ صعودها المسرح ببرنامج الدوم بحلقته الثالثة، حيث اختارت برنامجا عن الجنوب وتشجيع المسارح الثقافية عن الجنوب، وقالت إنها شهيرة بـ«زلو» وهو ما أعجب لجنة تحكيم البرنامج.

ووافقت لجنة التحكيم على تخطيها المرحلة الأولى من البرنامج كما وعدتها الإعلامية لميس الحديدي بأن تكون مراسلتها لبرنامجها من الجنوب في حالة تخطيها المراحل التالية من البرنامج وسط تفاعل كبير من الجمهور ولجنة التحكيم بسبب أدائها المتميز في أقل من المدة التي حددت لها.

واستأنف برنامج الدوم قبل قليل حلقاته من خلال عرض الحلقة الثالثة من البرنامج والثالثة في إطار المنافسات على قناة ON لتتواصل المنافسات بين المتسابقين في أكبر البرامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب المصرية في التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة أمس من خلال مجموعة كبيرة من المتسابقين الذين قدموا مواهبهم في مجالات التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل، ومسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية وتعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، ويتم التحكيم بمشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

وعلى سبيل المثال، ضمت اللجنة أمس الخميس في أولى حلقات المنافسة في مجال التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة. يعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.