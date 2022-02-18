الجمعة 18 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الغضبان» يهدي وزير الأوقاف درع محافظة بورسعيد تقديرا لدوره البارز

محافظ بورسعيد يهدي
محافظ بورسعيد يهدي وزير الأوقاف درع المحافظة

أهدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، درع محافظة بورسعيد للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نظرًا لجهوده التي أسهمت بقوة في تصحيح الصورة المغلوطة التي سوقتها الجماعات المتطرفة عن الإسلام، جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الخامسة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني.


وأكد محافظ بورسعيد، أن الدكتور مختار جمعة، أحد أبرز العلماء المستنيرين وأكثرهم تأثيرًا في نشر ثقافة السلام العالمي، ونشر الفكر الوسطي الصحيح، مثمنًا جهده الدءوب في ذلك فكرًا وخطابة وتأليفًا ونشرًا ومشاركات دولية، ما أسهم بقوة في تصحيح الصورة المغلوطة التي سوقتها الجماعات المتطرفة عن الإسلام والمسلمين، مع حرصه الشديد على ترسيخ ثقافة السلام وجعلها واقعًا ملموسًا في دنيا الناس، إلى جانب أنه لا يدخر جهدًا في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة أهله.


في السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد مختار جمعة، أن معجزات الأنبياء كانت مغايرة لكتبهم فلم تكن عين كتبهم فقد جاء كل نبي بكتاب ومعجزة فسيدنا موسى (عليه السلام) كانت معجزته حسية باليد والعصا وكان كتابه التوراة، وجاء سيدنا عيسى (عليه السلام) بالإنجيل وكانت معجزاته حسية بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، وقد اقتضت حكمة الله (تبارك وتعالى) أن تكون المعجزة الكبرى لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هي عين منهجه لتظل باقية إلى يوم القيامة ببقاء هذا  المنهج شاهدة له، فالقرآن معطاء وسيظل معطاء إلى يوم القيامة، يعطي كل جيل بقدر عطائهم له.


وتمنى وزير الأوقاف أن تتطور وتستمر مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم  والتي هي توأم لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم، حيث نوجه جميعا رسالة للعالم أجمع أن مصر راعية القرآن وأهله، وأن مصر بلد الإيمان وستظل، وبلد القرآن وستظل فالقرآن نزل في مكة وقرئ في مصر، وستظل مصر تخرج أجيالًا عظيمة من القراء، وببركة هذا الكتاب يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

محافظ بورسعيد يهدى وزير الأوقاف درع المحافظة

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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