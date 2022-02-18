انطلاق الحلقة الثالثة من برنامج «الدوم»

يستأنف برنامج الدوم في العاشرة من مساء اليوم حلقاته من خلال عرض الحلقة الثالثة من البرنامج والثالثة في إطار المنافسات على قناة ON لتتواصل المنافسات بين المتسابقين في أكبر البرامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب المصرية في التمثيل والغناء والتقديم التلفزيونى.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة أمس من خلال مجموعة كبيرة من المتسابقين الذين قدموا مواهبهم في مجالات التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل، ومسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية والتي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، ويتم التحكيم بمشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

وعلى سبيل المثال ضمت اللجنة أمس الخميس في أولى حلقات المنافسة في مجال التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة. يعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.

البرنامج الجديد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتنفيذ شركة «ميديا هب.. سعدى- جوهر»، بالتعاون مع وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، وتقام منافساته داخل مسرح ضخم أقيم خصيصًا له.

وضمت المسابقة مشاركين من جميع محافظات الجمهورية، وسُمح للجماهير بالحضور خلال تصوير الحلقات، وسط تفاعل كبير منهم، مما أشعلوا المنافسة وأثار إعجاب لجان التحكيم بصورة لافتة وانتشرت مقاطع من الحلقة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة راصدة النجاح الكبير للمواهب الشابة.