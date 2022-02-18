أحمد سويلم يكشف كواليس كتابة مسرحية «حكايات وأغاني كامل كيلاني»

كشف الشاعر والشاعر المسرحى أحمد سويلم، كواليس كتابة وعرض مسرحية " حكايات واغانى كامل كيلانى" التي عرضت فى شهر ديسمبر عام 1980 على مسرح متروبول، وقام بأداء شخصية كامل كيلانى الفنان الراحل محمود مرسى، وقامت الفنانة سميرة عبد العزيز بأداء شخصية "شهرزاد".

وكتب "سويلم" عبر حسابه الشخصى بموقع التواصفل الاجتماعي "فيس بوك"؛ قائلاً :" قصة هذه المسرحية (٣٠) مسرحية شعرية عرائسية للأطفال.. إنتاج : المركز القومي لثقافة الطفل ١٩٨، في المركز القومي لثقافة الطفل.. وكان رئيسه د فوزي فهمي.. اجتمعت لجنة الاحتفال بذكري كامل كيلاني ( ١٨٩٧ _ ١٩٥٩) وضمت : مرسي سعد الدين.. أحمد سويلم.. المخرج هناء سعد الدين.. وآخرين.

وأضاف: واقترحت أن أكتب للأطفال مسرحية شعرية بالعرائس عن كامل كيلاني.. ووافق الجميع علي اقتراحي.. ومثل صوت شخصية كامل كيلاني الفنان محمود مرسي.. وشخصية شهزداد الفنانة سميرة عبد العزيز.. وصممت العرائس الفنانة نجلاء رأفت.. وأبدع الموسيقي وألحان الأغاني الفنان جمال سلامة.. وأخرجها الفنان هناء سعد الدين.. وعرضت علي مسرح متروبول طوال شهر ديسمبر ١٩٨٠ صباحا ومساء.. وشاهدها أكثر من ٣٠ ألف طفل.. ونالت عددا من الجوائز.

وتابع: وقدمت فيها ثلاث قصص كتبها كامل كيلاني : قصة عن جحا.. وقصة من ألف ليلة وليلة.. وقصة حي بن يقظان.. وكنت حريصا علي حضور العرض كل يوم والتعرف علي آراء الأطفال.

واستطرد: والحق أقول إن نجاح هذه المسرحية جعلني أتجه إلي كتابة الشعر للأطفال والمسرحيات الشعرية التي بلغت ثلاثين عملا قدم في التليفزيون وعلي المسرح".

أحمد محمد محمد سويلم (ولد في بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مصر سنة 1942) هو شاعر مصري، حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 2016.

حصل سويلم على بكالوريوس التجارة 1966م، وهو يعمل مديراً للنشر في دار المعارف وأستاذاً غير متفرغ لمادة أدب الأطفال في كلية التربية بجامعة حلوان. عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة ومجلس إدارة اتحاد الكتاب واتحاد الأدباء ونقابة الصحفيين.