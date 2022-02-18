هل يمكن أن تكون مصابا بمرض السكري ولا تعلم؟.. خبراء يجيبون

السكري هو مرض لا ينتج فيه جسمك ما يكفي من هرمون الأنسولين أو لا يستطيع استخدامه الأنسولين، حيث يساعد هذا الهرمون السكر على دخول الخلايا حتى يتمكن الجسم من استخدامه كطاقة، فبدون الأنسولين، يتجمع الكثير من السكر في الدم.

ووفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "healthonemedicine" الطبي، عادة لا تظهر أعراض مرض السكري في مراحله الأولى، ومع ذلك فأنه إذا أصبت بهذا المرض مبكرًا، فقد يكون لديك بعض الوقت لتبني عادات نمط حياة صحية.

الطريقة الوحيدة للتأكد من إصابتك بمرض السكري هي زيارة الطبيب وفحص مستويات السكر في الدم، فليس من الممكن تحديد ما إذا كنت مصابًا بمرض السكري دون إجراء فحص دم ، خاصةً بالنسبة لمرحلة ما قبل السكري أو داء السكري من النوع الثاني، ففي السطور التالية العلامات المبكرة لمرض السكري والتي لا يجب أن لا تتجاهلها.

الشعور بالتعب:

يحول جسمك الطعام الذي تتناوله إلى جلوكوز، ثم تستخدم خلاياك الأنسولين لأخذ الجلوكوز للحصول على الطاقة، فإذا كان جسمك لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، أو إذا كانت خلاياك تقاوم الأنسولين الذي ينتجه جسمك، فلن تكون قادرة على امتصاص الجلوكوز، وبالتالي في الشعور بالتعب المستمر والإجهاد أمر حتمي.

كثرة التبول والشعور بالعطش:

يتبول الشخص العادي من أربع إلى سبع مرات في اليوم، لكن مرضى السكري قد يجدون الحاجة إلى التبول أكثر من ذلك بكثير، فعادةً ما تقوم أجسامنا بإعادة امتصاص الجلوكوز أثناء مروره عبر الكلى، ولكن إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فقد يرتفع مستوى السكر في الدم، وفي هذه الحالة قد لا تتمكن الكليتان من إعادة الجلوكوز مرة أخرى.

جفاف الفم:

نظرًا لأن الجسم يستخدم السوائل لتكوين البول، فليس هناك الكثير من الرطوبة المتاحة لوظائف الجسم الأخرى، فغالبًا ما يشعر مرضى السكري بالجفاف وخاصة الفم، حيث يمكن أن تسبب مستويات الجلوكوز المرتفعة أيضًا الألم والعدوى ومشكلات أخرى بأسنانك.

حكة في الجلد:

إذا كنت تعانين من حكة في الجلد بشكل مستمر، فقد لا يكون الطقس الشتوي هو السبب الوحيد، أوضح الأطباء، أن ارتفاع نسبة السكر في الدم الناجم عن مرض السكري يمكن أن يجعل بشرتك شديدة الجفاف والحكة.

عدم وضوح الرؤية:

أكد الأطباء، أنة يمكن أن تؤدي التغييرات المتكررة في مستويات السكر إلى تغييرات في الروية، فكلما زاد مستوى السكر في الدم، زادت احتمالية إصابتك بقصر النظر.