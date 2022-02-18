روسيا تستعد لاختبار لقاح «ثلاثى» جديد ضد كورونا

تستعد روسيا خلال هذه الفترة لاختبار لقاح جديد مضاد للفيروس التاجي المستجد.

وكشف خبراء مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء المجهرية، أنهم يستعدون لاختبار لقاح جديد مضاد للفيروس التاجي المستجد، أساسه جزيئات شبيهة بالفيروسات، بمشاركة 600 متطوع.

ونقلت وكالة فيساي رو، ألكسندر جينسبورج رئيس المركز، عن أن اللقاح الجديد سيوفر وقاية من نسخة ووهان و"دلتا" ومحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي المستجد، وهذا اللقاح لا يحتوي على الفيروس التاجي نفسه، بل فقط بروتين S الذي يعطي الفيروس شكله التاجي.

ويقول: "لا يحتوي اللقاح على أي مادة وراثية ولا فيروسات، لذلك ليس ضارًا أبدًا. ونأمل أن يبدأ تداول هذا اللقاح في التطعيم العام في منتصف الخريف المقبل".

يذكر أن جينسبورج قد أعلن، في وقت سابق، أن الأشخاص الذين تمت إعادة تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك لايت" يمكنهم الحصول على حماية بنسبة 100 بالمئة ضد متحور "أوميكرون" للفيروس التاجي المستجد لمدة ثلاثة أشهر.

وكان قد رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر جينسبورج أنه قد يتم قريبا الحصول على إذن لإجراء تجارب سريرية لدواء ضد كورونا على أساس الأجسام المضادة اخترعه مركزه.

وقال، في حديث لوكالة "نوفوستي: "لقد تم تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية للحصول على إذن لإجراء التجارب السريرية. وكما أعرف يجب أن يتم الحصول على هذا الإذن في المستقبل القريب".

وأفادت وسائل إعلام سابقًا بأن مركز "غاماليا" يعمل على اختراع دواء ضد الفيروس التاجي على أساس الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

وفي نهاية نوفمبر الماضي أعلن نائب رئيس المركز، دينيس لوغونوف، أن الدواء جاهز للاستخدام تقريبا، إذ أن التجارب السريرية التي أجريت على الحيوانات أظهرت أن الدواء يحمي الجسم ضد الفيروس بمقدار 100%.