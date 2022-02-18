الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تعرف على الكتب الأكثر مبيعا بالدار المصرية اللبنانية خلال شهر فبراير

الأعلى مبيعا في المصرية
الأعلى مبيعا في المصرية اللبنانية

أعلنت الدار المصرية اللبنانية عن الكتب والروايات والقصص الأعلى مبيعا خلال الشهر الجاري في مكتبتها.

أما عن الأعلى مبيعا فجاء في المركز الأول الكاتب أشرف العشماوي بروايته الجمعية السرية للمواطنين، وفي المركز الثاني حلت الروائية نور عبد المجيد بروايتها الصادر حديثا عن الدار "كان"، وفي المركز الثالث حلت رواية الكاتبة البوليسية نهى داوود بروايتها جريمة العقار 47، وفي المركز الرابع حلت المجموعة القصصية بلاد الطاخ طاخ للروائية والقاصة إنعام كجه جي، وحل كتاب رحلاتي مع اوبر للكاتب فادي زويل في المركز الخامس.

أما المركز السادس فحل فيه كتاب ضد التاريخ للباحث مصطفى عبيد، وفي المركز السابع حلت رواية صالة أورفانيللي للكاتب أشرف العشماوي وهي من إصدارات العام الماضي، وفي المركز الثامن حلت الروائية نهلة كرم بروايتها الحديثة خدعة الفلامنجو، وفي المركز التاسع حلت رواية غربة المنازل لعزت القمحاوي، وفي المركز العاشر والأخير حل حاتم حافظ بروايته جيد بما يكفي.

الأعلى مبيعا في المصرية اللبنانية لشهر فبراير احتوى مبيعات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الت53 والتي انتهت فعالياتها في الـ 7 من فبراير الجاري، وكانت الدورة قد بدأت في الـ 26 من يناير الماضي.

والكتب المباعة في المصرية اللبنانية والتي تدخل في نطاق الأعلى مبيعا هي الكتب التي أصدرتها الدار ليس فقط خلال معرض الكتاب وإنما ما قبل ذلك يؤكد هذا تواجد رواية الكاتب والمستشار أشرف العشماوي صالة اورفانيللي والتي وجدت أصداء قوية ومبيعات عالية منذ طرحها في العام الماضي.

كما حلت بعض الكتب والقصص وليس فقط الروايات، وتواجد انعام كجه جي الروائية العراقية الشهيرة في الأعلى مبيعا يعني أن هناك مبيعات عالية يجده فن القصة القصيرة ويستطيع إلى الىن أن يناطح الرواية، وتواجدت الكتب مثل ضد التاريخ ورحلاتي مع أوبر لفاد زويل والذي يوثق فيه بعض رحلاته في دول العالم المختلفة مع تاكسيات أوبر.

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الدار المصرية اللبنانية الأعلي مبيعا الكاتب أشرف العشماوي الجمعية السرية للمواطنين الروائية نور عبد المجيد الكاتبة البوليسية نهى داوود رحلاتي مع أوبر للكاتب فادي زويل

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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