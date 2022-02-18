بمشاركة 66 دولة.. افتتاح فاعليات مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم (صور)

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فاعليات مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ بورسعيد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وانطلقت فاعليات مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني اليوم الجمعة، ويشارك بها وفود من 66 دولة، عربية وإفريقية وأوروبية، ويتنافس المتسابقون فى أربعة أفرع، وهى: حفظ القرآن الكريم للشباب بروايتين، وحفظ القرآن الكريم برواية واحدة للإناث، والأصوات الحسنة، والابتهال والإنشاد الديني.



بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلي القارئ الشيح أحمد نعينع أيات من القرأن الكريم، والقي الوزراء المشاركين كلمات أكدوا خلالها أن مسابقة القرآن الكريم الدولية والتي تقام ببورسعيد أصبحت منارة لحفظة القران والمبدعين في الابتهال الديني حول العالم.