الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب علاء عابد ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي أبو شوري وأبو عطية بمركز الصف

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أنهي النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الخصومة الثأرية بين بين عائلتي أبو شوري، وأبو عطية بمركز الصف بمحافظة الجيزة.


حيث عقدت اليوم الجمعة الجلسة العرفية فى ديوان النائب علاء عابد بقرية عرب الحصار بمركز الصف بمحافظة الجيزة، لإنهاء الخصومة الثأرية بين بين عائلتي أبو شوري، وأبو عطية بمركز الصف.

وحضر عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة، منهم: «النائب اللواء صلاح أبوهميله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب أحمد سعد، نادر الخبيري، والنائب محمود الضبع، والنائب عمرو عكاشه، والنائب عيد حماد، والنائب  خالد تامر طايع، والنائب محمد الحسيني، والنائب محمود هشام توشكي، والنائب حسام مندوه الحسيني، والنائب عمر زايد، والنائب عادل ناصر، والنائب فتحي فرج، والنائب  حسام عاشور، والنائب حازم عويان، والنائب زكي عباس، والنائب محمد رشاد البرتقالي، والنائب وليد المليجي، والنائبة أسماء سعد الجمال.

وأكد «عابد»، على أهمية انتزاع الحقد من بين الناس وحفظ السلام والابتعاد عن مغريات الشيطان التي تؤدى بالكبير والصغير إلى التهلكة، وأن كل من الطرفان فى تلك الظروف التي يسولها الشيطان فى خسارة كبيرة فلا فائدة تعود على الغالب أو المغلوب، فمنهم من يسجن ومنهم من يموت، ولكن تحكيم العقل الذي هو نعمة من عند المولى جلا في علاه واجب أساسي.

النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات الخصومة الثأرية الجلسة العرفية محافظة الجيزة مركز الصف الجيزة

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وائل لطفي

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