النائب علاء عابد ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي أبو شوري وأبو عطية بمركز الصف
أنهي النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الخصومة الثأرية بين بين عائلتي أبو شوري، وأبو عطية بمركز الصف بمحافظة الجيزة.
حيث عقدت اليوم الجمعة الجلسة العرفية فى ديوان النائب علاء عابد بقرية عرب الحصار بمركز الصف بمحافظة الجيزة، لإنهاء الخصومة الثأرية بين بين عائلتي أبو شوري، وأبو عطية بمركز الصف.
وحضر عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة، منهم: «النائب اللواء صلاح أبوهميله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب أحمد سعد، نادر الخبيري، والنائب محمود الضبع، والنائب عمرو عكاشه، والنائب عيد حماد، والنائب خالد تامر طايع، والنائب محمد الحسيني، والنائب محمود هشام توشكي، والنائب حسام مندوه الحسيني، والنائب عمر زايد، والنائب عادل ناصر، والنائب فتحي فرج، والنائب حسام عاشور، والنائب حازم عويان، والنائب زكي عباس، والنائب محمد رشاد البرتقالي، والنائب وليد المليجي، والنائبة أسماء سعد الجمال.
وأكد «عابد»، على أهمية انتزاع الحقد من بين الناس وحفظ السلام والابتعاد عن مغريات الشيطان التي تؤدى بالكبير والصغير إلى التهلكة، وأن كل من الطرفان فى تلك الظروف التي يسولها الشيطان فى خسارة كبيرة فلا فائدة تعود على الغالب أو المغلوب، فمنهم من يسجن ومنهم من يموت، ولكن تحكيم العقل الذي هو نعمة من عند المولى جلا في علاه واجب أساسي.