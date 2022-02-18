بدء تحرير استمارات امتحانات نهاية العام للثانوية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهر، بدء تحرير استمارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021- 2022، الجمعة، ولمدة شهر.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، تحرير الاستمارات للشهادة الثانوية يكون عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وورقيا بالمعاهد.

ولفت قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن التسجيل الإلكتروني يضمن دقة المعلومات ويقلل من حدوث الأخطاء.

وجاءت خطوات تحرير الاستمارات كما يلي:

1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات، عبر الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/thanaweya/login.aspx?fbclid=IwAR0fwg-7TnG6SIC2Rxvjj9aQbO4Vn_pCyTYYALDlHJrjmNvcFhS40OBMXE0​

2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري، الذي حصل عليه من معهده.

3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".

4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.

5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.

6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب، والمعهد الذي يدرس به.

7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

8 ـ حالة الطالب "مستجدـ باق للإعادة" وقسمه "رياضياتـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.

9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.