الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بدء تحرير استمارات امتحانات نهاية العام للثانوية الأزهرية

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

أعلن قطاع المعاهد الأزهر، بدء تحرير استمارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021- 2022، الجمعة، ولمدة شهر.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، تحرير الاستمارات للشهادة الثانوية يكون عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وورقيا بالمعاهد.

ولفت قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن التسجيل الإلكتروني يضمن دقة المعلومات ويقلل من حدوث الأخطاء.

وجاءت خطوات تحرير الاستمارات كما يلي:

1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات، عبر الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/thanaweya/login.aspx?fbclid=IwAR0fwg-7TnG6SIC2Rxvjj9aQbO4Vn_pCyTYYALDlHJrjmNvcFhS40OBMXE0​

2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري، الذي حصل عليه من معهده.

3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".

4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.

5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.

6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب، والمعهد الذي يدرس به.

7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

8 ـ حالة الطالب "مستجدـ باق للإعادة" وقسمه "رياضياتـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.

9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.

قطاع المعاهد الأزهر الشهادة الثانوية قطاع المعاهد الأزهرية البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف الأزهر بوابة الأزهر جواز السفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«برودة وأمطار».. تفاصيل طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

«الثروة الكبرى».. صادرات مصر من الغاز الأعلى عالميًا (إنفوجراف)

وفاة الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار

الأمن يكشف حقيقة فيديو توقف سائق قطار أمام أحد المزلقانات بقنا

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

واشنطن: المزيد من القوات الروسية تتحرك باتجاه الحدود الأوكرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» في اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

فلسطين تندد برفض إسرائيل التعاون مع لجنة تحقيق دولية