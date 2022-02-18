السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في عيد ميلاد زكى فطين.. كل ما تريد معرفته عن سرطان المخ

زكى فطين عبد الوهاب
زكى فطين عبد الوهاب

يصادف اليوم 18 فبراير عيد ميلاد الفنان والمخرج زكي فطين عبد الوهاب، الذي كان أعلن عن إصابته بورم خبيث في المخ من الدرجة الرابعة بعد شفائه من مرض سرطان الرئة. 

وفي سياق ذلك، يقدم الدستور في التقرير التالي كل ما يمكن معرفته عن سرطان المخ حسب تصريحات خاصة للدكتور أحمد حسن الوراق استشاري جراحة الأورام.

ما هو سرطان المخ؟

تشمل سرطانات الدماغ أورام الدماغ الأولية، التي تبدأ في الدماغ ولا تنتشر أبدًا إلى أجزاء أخرى من الجسم، والأورام الثانوية أو النقائل التي تسببها السرطانات التي بدأت في جزء آخر من الجسم.

ويوجد أكثر من 40 نوعا رئيسيا من أورام المخ، والتي يتم تجميعها في نوعين رئيسيين:

حميدة :

بطيئة النمو ومن غير المرجح أن تنتشر، والأنواع الشائعة هي الأورام السحائية والأورام العصبية وأورام الغدة النخامية والأورام القحفية البلعومية.

خبيث:

يكون سرطاني وقادر على الانتشار إلى أجزاء أخرى من الدماغ أو النخاع الشوكي، وتشمل الأنواع الشائعة الأورام النجمية والأورام الدبقية قليلة التغصُّن والأورام الأرومية الدبقية والأورام الدبقية المختلطة.

ما هي أعراض سرطان المخ؟

غالبًا ما يكون الصداع هو أول أعراض ورم الدماغ، ويمكن أن يكون الصداع خفيف أو حاد أو مستمر أو يأتي ويختفي، لا يعتبر الصداع دائما ورم في المخ وتشمل الأعراض الأخرى:

النوبات وتكون شديدة مثل التشنج أو خفيفة مثل اضطراب عابر في الإدراك أو الإحساس أو ارتعاش العضلات.

ضعف أو شلل في جزء من الجسم.

فقدان التوازن.

التهيج العام أو النعاس أو تغير في الشخصية.

قئ و غثيان.

اضطراب في الرؤية أو السمع أو الشم أو الذوق.

فقدان السيطرة على وظائف الجسم ، مثل فقدان السيطرة على المثانة.

إعياء.

النعاس.

مشاكل النوم.

مشاكل في الذاكرة.

تغييرات في القدرة على المشي أو أداء الأنشطة اليومية.

ما هى أسباب الإصابة بسرطان المخ؟

تتضمن بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدماغ ما يلي:

تكون بعض أورام المخ والحبل الشوكي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بحالات وراثية معينة أو الأشخاص الذين تعرضوا لجرعات عالية جدًا من الإشعاع على الرأس.

زكي فطين عبد الوهاب سرطان المخ جراحة الاورام الفنان زكي فطين عبد الوهاب سرطان الرئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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