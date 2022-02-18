مخرج «زومبى على جمبى» ينتهى من مونتاج العمل استعدادًا لطرحه بصيف 2022

انتهى صنَّاع فيلم "زومبي على جمبي"، من تصوير مشاهد العمل خلال الفترة الماضية والذي يخوض بطولته الفنان علي ربيع، وحمدي الميرغني، ونخبة من الفنانين.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل، أن المخرج عمرو صلاح، انتهى من مونتاج العمل، وعكف خلال الفترة الماضية على وضع اللمسات الأخيرة في مرحلة المونتاج، مشيرًا إلى أنهم يحضرون البرومو التشويقي للعمل استعدادًا لعرضه في أي وقت سواء صيف 2022 أو عيد الفطر المقبل.

وتدور أحداث فيلم "زومبي على جنبي" حول فرقة غناء شعبية، بقيادة علي ربيع، الذي يقدم شخصية مطرب، بينما يجسد حمدي الميرغني، شخصية شاعر يكتب الأغاني، وبمرور الوقت يسافر على ربيع وحمدي الميرغني بصحبة فرقتهما الغنائية إلى المنصورة، وتتعطل السيارة بهما في الطريق ويدخلان مدينة مليئة بالزومبي لتأخذ الأحداث مسارًا كوميديًا تتفجر منه المواقف المختلفة.

فيلم "زومبي على جنبي" من بطولة: علي ربيع، وحمدي الميرغني، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وويزو، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبدالرسول، ومحمد محمود، وسامي مغاورى، وبسنت صيام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، ومن إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

من جهة أخرى، كشف الفنان على ربيع، عن حقيقة مشاركته فى الموسم الرمضاني المقبل، وقال في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الإذاعية، إن الأخبار التي انتشرت عن مشاركته في رمضان 2022 بمسلسل يحمل عنوان "المسئولية" غير صحيحة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتعاقد على أي عمل في شهر رمضان.