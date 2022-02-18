غدًا.. استئناف خالد الغندور على حكم تغريم عبدالناصر زيدان

تستكمل محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، غدا استئناف خالد الغندور، على حكم تغريم الإعلامي عبدالناصر زيدان، مبلغ 500 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف، للمطالبة بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وفي وقتٍ سابق، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، في دعوى الإعلامي خالد الغندور، ضد الإعلامي عبدالناصر زيدان، إلزام الأخير بمبلغ نصف مليون جنيه، حيث طالب الغندور، بتعويض 10 ملايين جنيه، بسبب أغنية بثها الأخير للسخرية من الإعلامي خالد الغندور، وقصار القامة على حد وصف الدعوى أمام المحكمة.

وأقام المستشار هيثم عباس - بصفته وكيلًا عن الإعلامي خالد الغندور - دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبدالناصر زيدان، مطالبًا بالحكم عليه بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه، جراء نشره فيديو جرافيك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وغنائه أغنية ساخرة من الغندور ووضعه صورًا كرتونية.

وحَوَت كلمات تلك الأغنية - حسب الدعوى - ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجُسماني لقصار القامة، الأمر الذي بادر معه الإعلامي للجوء إلى القضاء للحصول على كل حقوقه القانونية.