الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا.. محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية بدار السلام

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، غدا محاكمة متهم بالتزوير في محررات رسمية بدار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة ارتكب تزويرًا في محررات إحدى شركات المساهمة، والتي للدولة نصيب في مالها وهو إيصالات الإيداع النقدية المنسوب صدوره لبنك التعمير والإسكان، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأ على غرار المحررات الصحيحة، وحرز بياناته ومهره بتوقيع عزاه زورًا إلى المختصين بذلك الجهة وبصمة بختم مقلد نسبه زورًا إليها واستعمل المحرر فيما زور من أجله مع علمه بذلك.

وقلد ختمًا لإحدى شركات المساهمة والتي للدولة نصيب في مالها بأن بصم على المحرر المزور موضوع الاتهام، وتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بمشروع كاذب وهو تخصيص وحدات سكنية لهم تابعة لبنك التعمير والاسكان وتمكن من تلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ النقدية سالفة الذكر.

جنايات القاهرة محاكمة متهم بالتزوير دار السلام قسم دار السلام

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وائل لطفي

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