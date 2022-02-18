رفع درجة الاستعداد بالبحيرة لاستئناف الدراسة وبداية الفصل الدراسى الثانى غدًا السبت 19 فبراير

وجّه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية، باستمرار المرور الدوري على المدارس للوقوف على مدى استعدادها والتأكيد على انتهاء جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس، من نوافذ ودورات مياه وكهرباء وأسوار وبوابات، والتأكد من جاهزية المباني للدراسة وانتهاء كافة أعمال الصيانة اللازمة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والعاملين، وكذا إزالة أي إشغالات بجوار المدارس، ومراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة، مع التأكيد على تواجد الزائرات الصحيات بالمدارس.

كما شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على متابعة الالتزام بحضور الطلبة والتلاميذ وهيئة التدريس طابور الصباح وتحية العلم، وتحقيق الانضباط الإداري بالمدارس والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية، مشيرا إلى أنه قد تم التشديد على جميع مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال طلابها وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة، وكذلك النشرات الواجب على كل مدير مدرسة تطبيقها ومتابعة تسجيل حضور وانصراف الطلاب والمعلمين لتحقيق الالتزام والانضباط، وتفعيل خطة الأنشطة التربوية والخطة الدراسية والمناهج وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من انتظام الشرح داخل الفصول، وكذا الالتزام بخطة توزيع البرامج الدراسية ومتابعة استلام الكتب أولا بأول، مع التأكيد على الدور الهام للإشراف المدرسى، والتشديد على التزام مشرفى الأدوار والأفنية بأماكنهم لتحقيق الانضباط وسلامة الطلاب أثناء اليوم الدراسى، ومتابعة صيانة كافة الأعطال الموجودة، ورفع تقارير متابعة بالإيجابيات والسلبيات، بالإضافة إلى متابعة الحجرات الدراسية وقاعات رياض الأطفال وتوزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين بوقت كافٍ.

كما وجّه وكيل الوزارة بضرورة قيام الموجهين بمتابعة فئات التدريس وقياس مستوى الطلاب فى مادة التخصص ورفع تقارير بها، مع استكمال تطعيم الطلاب ضد كورونا، وتفعيل دور الإذاعة المدرسية وطابور الصباح والعمل على غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، وتخصيص الحصة الأولى عن أعياد الشرطة ودورها فى حماية أمن واستقرار الوطن، مع قيام مديرى المدارس بعقد اجتماعات دورية مع أولياء الأمور والطلاب للاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على إيجاد حلول واقعية للمشكلات إن وجدت، وضرورة تشكيل غرف عمليات لمتابعة انتظام الدراسة وتذليل كافة المعوقات وتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحافظ البحيرة فى هذا الشأن.