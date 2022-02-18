مدير «مكافحة الإدمان» يزور فرع الخط الساخن بالمركز الوطني بالإسماعيلية

زار عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المركز الوطني لعلاج الإدمان بالإسماعيلية، الشريك مع الخط الساخن "16023" للصندوق، لمتابعة آليات العمل في ظل توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، وكان في استقباله عقيد طبيب إيهاب صلاح، مدير المركز.

ويعد المركز الوطني لعلاج الإدمان بالإسماعيلية أحد المراكز الرائدة والشريكة مع الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ويقدم الخدمات العلاجية لمرضى الخط الساخن وفقا للمعايير الدولية ،حيث يتضمن عيادات خارجية وحجز داخلي لمرضى الإدمان، كما يتضمن قاعات ترفيهية وصالات ألعاب رياضية وصالات بلياردو ووحدات للأشعة وقاعات للأنشطة المختلفة ووحدة الرنين المغناطيسي ومطبخ ومغسلة وكافة الخدمات الطبية لمرضى.

ونقل عمرو عثمان، تحيات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للقائمين على العمل بالمركز، مؤكدا أن هذا المركز يقدم كافة الخدمات العلاجية والتأهيل لمرضى الإدمان من أبناء محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، وأنه تم تقديم الخدمات العلاجية لـ5216 مريض إدمان "جديد ومتابعة" على مدار عام 2021 مجانا وفي سرية تامة.

وأكد عثمان على وجود تنسيق كامل بين المركز الوطني لعلاج الإدمان بالإسماعيلية ومركز العزيمة لتأهيل مرضى الادمان التابع للصندوق بمدينة بورفؤاد، بأنه عقب انتهاء بعض المرضى من مرحلة سحب السموم، يتم استكمالهم البرنامج التأهيلي بمركز العزيمة وهو أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذي تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحها العام الماضى للصندوق ويضم مركز العزيمة مبنى التأهيل وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم «خماسي» وتأهيل بدنى كما يتضمن ورش تدريب مهنى، "ورش صيانة الكهرباء والنحت وصيانة المحمول" ضمن العلاج بالعمل.