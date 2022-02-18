الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

وفاة الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار

جلال دويدار
جلال دويدار

توفى، منذ قليل، الكاتب الصحفي جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة «الأخبار» الأسبق، عن عمر ناهز الـ86 عاما.

وقال الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم» ووكيل نقابة الصحفيين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "فقدت أسرة تحرير الأخبار أستاذنا الأكبر جلال دويدار، رئيس التحرير الأسبق، الرجل الذى علمنا كل ما نعرف ومنحنا الفرصة وفتح لنا الأبواب وكان خير سند ومعين، اللهم تغمده بواسع رحمتك وألهمنا وتلاميذه وأسرته الصبر".

يذكر أن الراحل جلال دويدار هو كاتب صحفي كبير تخصص في كتابة التحقيقات الصحفية، ولد في يوم 22 أبريل عام 1936 في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة.

حصل على الثانوية العامة من المدرسة السعيدية بالقاهرة، وحصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1959، وشغل عدة مناصب، منها منصب رئيس تحرير جريدة الأخبار ومندوب للجريدة ذاتها.

كما شغل منصب الأمين العام للهيئة الوطنية للصحافة، وكان عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ شهر ديسمبر عام 2019.

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