الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 بالشرقية لتعريضهم حياة طفل للخطر بسبب الآثار والدجل

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة فاقوس العامة برئاسة أحمد صقر، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس زوجين وشقيق الزوج أربعة أيام في واقعة اتهامهم باستدراج طفل وتعريض حياته للخطر بإجباره على تناول مياه بها طلاسم وأعمال سحر، بسبب أعمال الدجل والبحث عن الآثار، وإخلاء سبيل المتهم الرابع لكونه طفلا، 15 عاما.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس برصد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام عدد من الأشخاص بقرية الدميين التابعة لمركز فاقوس، باستدراج الطفل "محمود ال م" 15 عاما وإجباره على تناول مياه بها طلاسم وأعمال سحر من أجل معرفة مكان الأماكن التى بها آثار بالقرية، عن طريق الاستعانة بالدجالين، واستخدام الطفل كقربان لفتح مقبرة أثرية، ومناشدة الجهات الأمنية بالتحقيق فى الواقعة.

وفحصت الأجهزة الأمنية الفيديو، وتم استدعاء أسرة الطفل المجنى عليه، وسؤالهم فى الواقعة، وتم القبض على المتهمين بتعريض حياته للخطر، وهم زوجان وشقيق الزوج ونجله ١٥ عاما، وتم التحفظ عليهم وإحالتهم جميعا للنيابة العامة للتحقيق معهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1258 إدارى مركز شرطة فاقوس لسنة 2022.

نيابة فاقوس حبس زوجين وشقيق الزوج استدراج طفل وتعريض حياته للخطر عمال الدجل والبحث عن الآثار

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وائل لطفي

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