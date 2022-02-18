الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تواصل قوافلها الإنسانية «كلنا واحد» فى الفيوم

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد معك فى كل مكان

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية؛ للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظة الفيوم.

وتم توجيه قافلة بالاشتراك بين قطاعي "حقوق الإنسان والخدمات الطبية" لقرية منشأة سكران بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم توزيع العديد من المساعدات العينية “بطاطين – مواد غذائية” على المواطنين فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار “كلنا واحد.. معك فى كل مكان”.

 كما شارك فى القافلة فريق طبى من مختلف التخصصات، وتم توقيع الكشف الطبى على أهالى القرية وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.

وزارة الداخلية محافظة الفيوم الأكثر احتياجا مبادرة كلنا واحد المبادرة الرئاسية استراتيجية الكشف الطبى حقوق الانسان

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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