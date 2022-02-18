الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 400 طن قمامة فى حملة نظافة بكفر شكر

حملة نظافة عامة ورفع
حملة نظافة عامة ورفع القمامة بمركز ومدينة كفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، حملة مكبرة للنظافة العامة ورفع القمامة من الشوارع والطرق بالمدينة وقرى الوحدات المحلية.

وأسفرت الحملة عن رفع 400 طن قمامة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وشملت حملة النظافة العامة رفع القمامة والمخلفات من شوارع المدينة والقرى والمقالب الفرعية والمقلب الوسيط، ونقلها إلى المقلب العمومي بواسطة عمال ومعدات مجلس المدينة من أجل بيئة صحية ونظيفة خالية من التلوث.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة الاهتمام بخدمات ومطالب المواطنين وكذلك العمل على مدار اليوم وشن حملات بصفة مستمرة للقضاء على مشكلات القمامة من أجل توفير بيئة صحية ونظيفة خالية من التلوث، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا في كافة مناطق المركز والمدينة.

وناشد رئيس المركز والمدينة، المواطنين، بضرورة الالتزام في وضع القمامة في الصناديق المخصصة لها والمنتشرة بالشوارع والطرق تجنبًا من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وكل من يقوم بإلقاء قمامة في الشوارع أو في غير الأماكن المخصصة بهدف حماية المجتمع من أضرار ومشكلات القمامة.  

محافظة القليوبية عبدالحميد الهجان تلوث بكر عبدالمنعم حملة نظافة مواجهة فيروس كورونا رفع القمامة حماية المجتمع

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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