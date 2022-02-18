الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل لقاء وزيرة الصحة الفلسطينية ورئيسة مجلس النواب الأمريكى

الكيلة وبيلوسى خلال
الكيلة وبيلوسى خلال اللقاء

أطلعت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والوفد المرافق لها، على الواقع الصحي في فلسطين، في ظل جائحة كورونا، والجهود المبذولة لمواجهتها.

واستعرضت الكيلة خلال استقبالها بيلوسي، في مقر وزار الصحة الفلسطينية بمدينة رام الله، التحديات التي تواجه القطاع الصحي الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، كالحواجز التي تعيق حركة مركبات الإسعاف والمرضى وتنقلهم، والحصار المفروض على قطاع غزة، والاعتداءات المتكررة على المرافق الصحية، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

كما تطرق اللقاء إلى الواقع الصحي للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المرضى منهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية التي نص عليها القانون الدولي.

وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية الحكومة الأمريكية بمزيد من الدعم لقطاع الصحة في فلسطين، مثمنة الدعم الأمريكي خلال جائحة كورونا، خاصة دعم مستشفيات القدس.

يجدر الإشارة إلى أن وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل 18 وفاة، و2928 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و5401 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي، الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 91.5%، ونسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 112 مصابا يتلقون العلاج داخل وحدات العناية المركزة، بينهم 44 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وزيرة الصحة الفلسطينية رئيسة مجلس النواب الأمريكي فلسطين جائحة كورونا الإحتلال الإسرائيلي الواقع الصحي للأسرى

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