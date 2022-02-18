التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه داخل سيارته بالمعادي

صرحت نيابة المعادي الجزئية بدفن جثة شاب عثر عليها متحللة داخل سيارة ملاكي بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وأشارت التحقيقات إلى أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وأضافت التحقيقات، أن المتوفى يعمل موظف بإحدى الشركات في منطقة المعادي، ومقيم مع زوجته فى مدينة الشروق، لكنه فى الفترة الأخيرة نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته بسبب إدمانه للمخدرات.

وتابعت التحقيقات، على أن المتوفى ترك منزل الزوجية وظل فترة غيابه عن المنزل يقوم بالنوم والبيات يوميا داخل سيارته بالقرب من عمله بمنطقة المعادي، وأن زوجة المتوفى حررت محضر منذ أسبوع بتغيب زوجها عقب فشلها في التواصل معه عبر هاتفه المحمول ومحل عمله.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل سيارة ملاكى فى أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشاب داخل سيارة ملاكى يدعى “أحمد.أ” 28 سنة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وكشفت المعاينة عن وجود سيجارة حشيش بجوار جثة المتوفى وتبين بالكشف الطبي المبدئي أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ولا وجود لشبهة جنائية في الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.