إشارة تردد قناة الكأس القطرية 2022 .. ومعلومات عن نشأتها

تردد قناة الكأس القطرية 2022 على نايل سات من الكلمات التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية بث القناة عبر عدة أقمار الصناعية و معلومات عن نشأة القناة وأبرز البرامج تم عرضها عبر شاشة القناة.

تردد قناة الكأس القطرية 2022

ويستطيع الكثير من عشاق كرة القدم ضبط إشارة بث قناة Alkass القطرية لمشاهدة الكثير من البطولات الرياضية المحلية والعالمية حيث تعد القناة من أبرز القنوات الرياضية التي تلقى رواجا كبير بين مشجعى البطولات الرياضية منذ إنشائها حيث يمكن ضبط إحداثياتها وفقا لما يلي:-

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11919.

استقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 12245.

استقطاب : عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

القمر الصناعي : سهيل سات.

التردد 10770.

استقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

القمر الصناعي : أسيا سات.

التردد 3660.

استقطاب : عمودي:

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معلومات عن نشأة قناة Alkass القطرية

تم إنشاء القناة في 28 أبريل 2006 وكانت القناة الرياضية الثانية في قطر بعد قناة الجزيرة الرياضية، وحصلت على الملايين من المشاهدات في وقت قصير لتغطيتها المميزة لكثير من البطولات الرياضية المحلية والعالمية في السنوات الأخيرة أبرزها دورة الألعاب الآسيوية 2006 التي أقيمت في الدوحة.

كما غطت مباريات المنتخب الخليجية والعربية بشكل عام منها تصفيات كأس العالم وكأس آسيا وكأس الخليج وغيرها من البطولات العالمية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية في العديد من دول العالم.

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البرامج التي تعرض عبر قناة Alkass القطرية

يمكن متابعة العديد من البرامج الرياضية عبر تردد قناة الكأس القطرية 2022 ومن أبرزها برامج :-

المجلس الذي يقدمه خالد جاسم.

90 دقيقة الذي يقدمه فالح الشهري.

الحكم الذي يقدمه بدر بلال.

فض فض الذي يقدمه مشعل الشمري وحماد العبيدي.

جرايد الذي يقدمه جاسم حسين.

مع سمعة الذي يقدمه إسماعيل علي.

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