إشارة تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022 عبر نايل سات

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022 من الكلمات البحثية الأكثر رواجًا عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية نظرًا لما تقدمه من بطولات رياضية محلية وعالمية.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وخطوات ضبط تردد القنوات الفضائية عبر الأقمار الصناعية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022

يستطيع الملايين من عشاق رياضة كرة القدم ضبط إشارة بث قناة Programme NationalHD عبر القمر الصناعي المصري نايل سات للاستمتاع بالبطولات الرياضية المحلية والدولية وفقا للإحداثيات التالية:-

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11680.

الاستقطاب : الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز : 27500.

وذلك لمشاهدة المباريات بشاشة ذات جودة عالية بتقنية HD للصوت والصورة طوال ساعات البث حيث تعرض القناة مجموعة هائلة من البطولات في كافة الرياضات العالمية والمحلية أبرزها بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت منذ أيام قليلة في دولة الكاميرون وانتهت بفوز منتخب السنغال على المنتخب المصرية في المباراة النهائية.

خطوات ضبط إشارة قناة Programme NationalHD

من خلال بعض الخطوات البسيطة يمكن ضبط إشارة بث قناة Programme NationalHD هبر القمر الصناعي المصري نايل سات والتي تتلخص فيما يلي :-

الضغط على زرار Menu أو القائمة في الريموت.

اختيار Options أو الخيارات.

تحديد ثيبيت أو Installation.

لختيار كلمة Manuual Installation.

Manuual تحديد القمر الصناعي المراد ضبط إشارة بث القناة من خلاله.

ادخال الاحداثيات السابقة.

الضغط على كلمة حفظ عقب انتهاء البحث.

ويمكن أيضا إتباع هذه الخطوات لضبط كافة القنوات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في جميع دول العالم حيث يعد نظام التشفير واحد في كافة الأقمار.

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أبرز البطولات الرياضية عبر Programme NationalHD

يمكن ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022 عبر القمر الصناعي المصري لمشاهدة العديد من البطولات الرياضية، وكان من أبرز البطولات التي تم إذاعتها عبر شاشتها بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 والتي أقيمت في دولة الكاميرون وشارك فيها عدة منتخبات إفريقية على رأسهم مصر، الكاميرون، السنغال، الجزائر، السودان، غينا، غينا بساو، ساحل العاج، المغرب.

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