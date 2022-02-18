لجنة انتخابات الوفد تراجع أوراق راغبى الترشح على منصب رئيس الحزب

تواصل اليوم الجمعة اللجنة المشكلة من حزب الوفد لتلقي أوراق راغبي الترشح على منصب رئيس حزب الوفد أعمالها، حيث تقوم بمراجعة كافة أوراق المرشحين لخوض الانتخابات، للتأكد من أكتمالها بشكل نهائي.

وكانت اللجنة قد أعلنت أمس الخميس، عن إغلاق باب التقدم للترشح لرئاسة الحزب في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك طبقا لقرار التكليف الصادر للجنة، وطبقا لمحضر اجتماع اللجنة يوم الجمعة الموافق 11 فبراير.

جاء ذلك بحضور المستشار عيد هيكل نائب رئيس الحزب، ورئيس اللجنة المشرفة بالإنابة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب والدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد وعباس حزين سكرتير عام مساعد الحزب وكاظم فاضل، سكرتير عام مساعد الحزب، وأيمن محمد سيد، المدير المالي للحزب.

واستقر عدد المتقدمين للترشح لانتخابات رئاسة الحزب علي عدد ثلاثة من المرشحين وهم: المستشار بهاء الدين أبوشقة، والدكتور عبدالسند يمامة، والمهندس ياسر قورة.

وقبلت اللجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الوفد من أعضاء الهيئة الوفدية والمسددين لاشتراك عام 2022، والذين قاموا بتوريد مبلغ بقيمة مائة ألف جنيه لخزينة الحزب كمساهمة في مصروفات العملية الانتخابية لا ترد بأي حال.

وتقدم أمس الخميس للترشح المهندس ياسر قورة، وبذلك يكون عدد المترشحين حتى غلق باب تلقي الطلبات لراغبي الترشح هم ثلاثة مرشحين فقط.

وقال ياسر قورة، إن الشعب المصري كله ينتظر انتخابات حزب الوفد لتكون عرس ديمقراطية يشهد تنافسية وتداول سلطة بين رئيس حزب سابق ومرشحين جدد، مشيرًا إلى أن تجديد الدماء دائمًا متواجد في حزب الوفد، وهذا الشعار لا يوجد في أي حزب آخر.

وأكد قورة أن حزب الوفد من أعرق الأحزاب في العالم، ولا بد أن تجرى انتخاباته بصورة تليق به، وأن كل أعضاء حزب الوفد ينتمون لكيان عظيم يشيد الجميع بتاريخه ومواقفه السياسية، ودائمًا هو حزب داعم للشعب وللدولة المصرية، ولم يتخذ يومًا موقفًا سلبيًا ضد إرادة الشارع المصري والصالح العام لمصر، وأنه سيستكمل تلك المسيرة.