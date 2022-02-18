الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا تعتذر عن «عنف مفرط» ارتكبته في اندونيسيا

هولندا
هولندا

قدمت هولندا اعتذارات، بعدما كشفت دراسة لجوء جيشها بشكل منهجي إلى "العنف المفرط" ضد المقاتلين المطالبين باستقلال إندونيسيا بين 1945 و1949.
وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي "اليوم باسم حكومتي اقدم أعمق اعتذاراتي إلى الشعب اندونيسي عن العنف المنهجي والمفرط الذي ارتكبه الجانب الهولندي خلال هذه السنوات".
وعبر عن أسفه "لتعامي الحكومات الهولندية السابقة" عن ذلك.
وكان الموقف الهولندي الرسمي يتلخص منذ عقود بالتأكيد على أن العنف المفرط لم يستخدم إلا في ظروف استثنائية أثناء حرب الاستقلال الإندونيسية التي جرت من 1945 إلى 1949.
لكن دراسة استمرت أربع سنوات أجراها باحثون هولنديون وإندونيسيون وجدت أن القوات الهولندية أحرقت قرى "بشكل منهجي" وشنت حملات اعتقال جماعي وتعذيب وعمليات إعدام في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بدعم ضمني من الحكومة.
وقال الباحثون إن "معظم الذين كانوا يتولون مسؤولية في الجانب الهولندي - سياسيون وضباط وموظفون مدنيون وقضاة وآخرون - كانوا يعرفون أو ربما كانوا على علم بالاستخدام المنهجي لهذا العنف المفرط".
وأشاروا إلى أن "هناك إرادة جماعية لتبريره والتستر عليه وتركه بلا عقاب، وكل هذا حدث لخدمة الهدف الأسمى وهو كسب الحرب".
وكشفت جرائم الحرب للمرة الأولى من قبل محاربين قدامى هولنديين في 1969، ولكن منذ ذلك الحين كانت هولندا تؤكد أن القوات الهولندية تصرفت بشكل صحيح عموما وإن حدثت "تجاوزات" .
وبدأت هولندا في السنوات الأخيرة مواجهة إرثها الاستعماري، لا سيما فيما يتعلق بإندونيسيا التي كانت تُعرف سابقًا باسم جزر الهند الشرقية الهولندية.
وأعلن الأرخبيل الذي حكمه الهولنديون 300 عام، استقلاله في أغسطس 1945. واعترفت به هولندا في 1949 بعد معارك طاحنة استمرت أربع سنوات.
وفي 2020، اعتذر الملك فيليم ألكسندر رسميًا عن "العنف المفرط" الذي استخدم خلال حرب الاستقلال. كذلك، قضت محكمة هولندية في 2015، بأن الحكومة يجب أن تدفع تعويضات إلى أرامل وأبناء المقاتلين الإندونيسيين الذين أعدمهم جنود الاستعمار.

هولندا العنف إندونيسيا رئيس الوزراء الهولندي الحكومات الهولندية حرب الاستقلال الإندونيسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 18-2-2022

«أمن الجيزة» يكثف جهوده لكشف هوية قاتل «رودينا» فى أبوالنمرس

الامن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة مسن بمصر الجديدة

براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 3521 فرصة عمل

مصر تُطمئن العالم بمناقصة جديدة لاستيراد القمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»