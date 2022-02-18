«الري» تنجز تأهيل وتبطين 4366 كيلو متر من الترع المتعبة

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب .

- ترشيد المياه المستخدمة في الري

يأتي ذلك فيما انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الجمعة، من تنفيذ تأهيل وتبطين عشرة كيلومترات ليصل إجمالي الأطوال المنفذة 4366,68 ‏كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي في المحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، وأيضًا توفير فرص عمل جديدة للشباب خلال المرحلة الاولى حالياً.

من جهته أكد المهندس عبد اللطيف خالد مستشار وزارة الموارد المائية والري للمشروعات، أهمية الأعمال المنفذة حالياً ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أهميتها في وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد أثناء رى مختلف المحاصيل الزراعية، وأيضًا توفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب.