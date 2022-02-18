الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أحدث التخصصات الطبية.. كل ما تريد معرفته عن الطب النفسى الغذائى

الطب النفسى الغذائى
الطب النفسى الغذائى

الطب النفسي الغذائي هو ممارسة استخدام الطعام والمكملات الغذائية كعلاجات بديلة لاضطرابات الصحة العقلية، على الرغم من أن العديد منها فعال في علاج هذه الأعراض إلا أنها غالبًا ما تقترن بآثار جانبية شديدة.

 

على مدى السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في الأبحاث حول الروابط بين الاضطرابات النفسية والنظام الغذائي، حيث تم تحديد أهداف علاجية مختلفة بما في ذلك المنطقة الأحيائية في القناة الهضمية ونقص المغذيات، وفقا لما ذكره الأطباء بموقع "news-medical الطبي.


تشير الأبحاث إلى وجود صلة بين  الأمعاء وتطور الاضطرابات النفسية مثل: الاكتئاب والفصام، حيث تتكون المنطقة الحيوية للأمعاء من البكتيريا والفطريات والفيروسات الموجودة في الجهاز الهضمي.

 

أظهرت الدراسات أن الأفراد المصابين بالفصام والذهان يتواجدون بتركيبات جرثومية مختلفة في الأمعاء مقارنة بالأفراد الطبيعين.


كما تشير  النتائج إلى أن التغيرات في التركيب الميكروبي للأمعاء يمكن أن يزيد من خطر الإصابة باضطراب نفسي، مثل الفصام والاكتئاب.


نقص المغذيات وزيادة الإصابة بالإضطرابات النفسية:

يحدث نقص المغذيات بسبب عدم كفاية تناول الأطعمة المحملة بالفيتامينات  أو سوء امتصاص الجسم لها، فهو أحد عوامل الخطر لتطوير الاضطرابات النفسية.

 

وتشمل أمثلة النقص نقص فيتامين B9 حمض الفوليك B6 و B12، كلاهما يلعب دورًا رئيسيًا في نمو الدماغ والإدراك.

 

كما أظهرت العديد من الدراسات أن الأفراد المصابين بالفصام لديهم مستويات أقل من فيتامين B6 و B9 حمض الفوليك في الدم مقارنة بالأفراد غير الطبيعين.


الطب النفسي التقليدي مقابل الطب النفسي الغذائي، أيهما أكثر فعالية؟

أكد الخبراء أن الطب النفسي التغذوي غير جراحي، وله آثار جانبية قليلة جدًا ، ويمكن للجميع الوصول إليه بسهولة، فيما يمكن للعلاجات التقليدية آثار جانبية شديدة.

 

يعمل الطب النفسي الغذائي على تحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الصحة العقلية.

المكملات الغذائية الاكتئاب الطب النفسي الاضطرابات النفسية حمض الفوليك المصابين بالفصام إضطرابات الصحة العقلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

على نفقة المخالفين.. إزالة 178 حالة تعد على الترع والمجاري المائية

«الري» تنجز تأهيل وتبطين 4366 كيلو متر من الترع المتعبة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 18-2-2022

أوكرانيا تتهم الانفصاليين المدعومين من روسيا بقصف مناطق حدودية شرقاً

دراسة: علاج الأرق بسبب الهبات الساخنة لدى النساء آمن وفعال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»