الصحة التونسية: تطعيم 2698 شخصا باللقاح المضاد لكورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 2698 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، خلال ال 24 ساعة الماضية .



وذكرت وزارة الصحة التونسية - في بيان اليوم الجمعة - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و296 ألفا و725 شخصا، حيث جرى تطعيم 4 ملايين و640 ألفا و120 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و656 ألفا و605 أشخاص بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا .



وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة - منذ مارس الماضي - بلغ 12 مليونا و904 آلاف و394 جرعة، داعية التونسيين التسجيل بالمنصة الصحية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.