الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة التونسية: تطعيم 2698 شخصا باللقاح المضاد لكورونا خلال يوم

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 2698 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، خلال ال 24 ساعة الماضية .


وذكرت وزارة الصحة التونسية - في بيان اليوم الجمعة - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و296 ألفا و725 شخصا، حيث جرى تطعيم 4 ملايين و640 ألفا و120 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و656 ألفا و605 أشخاص بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا .


وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة - منذ مارس الماضي - بلغ 12 مليونا و904 آلاف و394 جرعة، داعية التونسيين التسجيل بالمنصة الصحية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

اليوم مارس بيان جمال قدم وزارة حملة داعية تونس ماضي طلاق كورونا صحية مليون واحد

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