الصين تعرب عن قلقها من حظر الهند عددا كبيرا من تطبيقاتها للهواتف الذكية

أعربت الصين، عن قلقها من حظر أكثر من 220 تطبيقا صينيا للهواتف الذكية في الهند، مؤكدة أن ذلك يؤثر على مصالح الشركات الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، إنه "لفترة معينة من الزمن، اتخذت الإدارات الهندية المعنية عدة إجراءات للضغط على الشركات الصينية والخدمات ذات الصلة في البلاد، الأمر الذي أضر بشكل خطير بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، بينما تعرب الصين عن قلقها الشديد في هذا الأمر".

وأعرب قاو فنغ عن أمله في أن تتمكن الهند من "اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الديناميكيات الإيجابية للتعاون الاقتصادي بين البلدين".

ومنذ شهر يونيو 2020، حظرت الهند ما مجموعه 224 تطبيقا صينيا، بما في ذلك "تيك توك" و"وي تشات" و"يو سي براوزر" وغيرها.

و علي صعيد آخر ، أعلنت الصين عن أنه تم توزيع حوالي 20 ألف بالون من البالونات الخاصة بالطقس، أنتجتها شركة صينية، على 16 دولة إفريقية، لمراقبة الأرصاد الجوية في الهواء العلوي.

وقالت شركة معهد تشوتشو المحدودة لبحوث وتصميم المطاط، التابعة للشركة الوطنية الصينية للكيماويات "كيم تشاينا"- وهي الشركة المصنعة للبالونات، في تصريح ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية- إن الارتفاع التشغيلي للبالونات أعلى بنسبة 20% من ارتفاع بالونات الطقس المستخدمة حاليا في دول مثل بنين وموريشيوس.

وأوضحت أن الارتفاع العالي يعني أن آلة المراقبة المحمولة بالبالونات يمكنها الحصول على بيانات أكثر دقة حول سرعة الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة، لمساعدة الدول على تحسين قدراتها على منع الكوارث الجوية والتعامل معها.

يذكر أن بالونات الشركة تستخدم في 75% من نقاط الأرصاد الجوية في الهواء العلوي بالصين، كما حصل هذا المنتج على الاعتراف من قسم المشتريات في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومؤسسات أبحاث الأرصاد الجوية، والجامعات والإدارات الحكومية الأجنبية.