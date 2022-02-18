الرئيس السيسى يحضر العشاء الرسمى لرؤساء القمة الأوروبية الإفريقية

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل استقبال وعشاء رسميا على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الإفريقية الأوروربية بالعاصمة البلجيكية بروكسل وذلك بمقر قصر متحف الفن التشكيلي.



صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا بالنظر إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الإفريقية الأوروبية الهادفة إلى تعزيز التنمية وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في الاستقرار والرخاء، متطلعًا إلى قيام القمة بتطوير علاقات الشراكة بين أوروبا وإفريقيا، وذلك امتدادًا للدور المصري التاريخي في وضع أسس هذه الشراكة من خلال استضافة القاهرة القمة الأولى بين الجانبين عام 2000.

جاء ذلك خلال مباحثات القمة الموسعة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة بروكسل، مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، بحضور وفدي البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أعرب لرئيس الوزراء البلجيكي عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال المتحدث الرسمي إن رئيس وزراء بلجيكا من جانبه رحب بالرئيس السيسي في أول زيارة له إلى بروكسل، وكذلك بمشاركته في القمة الإفريقية الأوروبية السادسة؛ بهدف تكثيف الجهود المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وتنعقد القمة هذا العام تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة"، أخذًا في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذي يحرص الاتحاد الإفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.