الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وصول نائبة الرئيس الأمريكى إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ للأمن

كامالا هاريس
كامالا هاريس

وصلت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إلى مدينة ميونيخ الألمانية لحضور "مؤتمر ميونيخ للأمن".

ووصفت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية  سفر هاريس بأنه قد يكون "الرحلة الخاريجة الأكثر خطورة ربما تكون الرحلة الخارجية هي الرحلة الأكثر خطورة" التي تقوم بها هاريس بصفتها نائبة لجو بايدن حتى الآن.

وذكرت القناة أن مسئولين أمريكيين بارزين كانوا قد قالوا في وقت سابق اليوم إن هاريس ستلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نهاية هذا الأسبوع أثناء حضوره المؤتمر.

ويأتي المؤتمر الأمني في الوقت الذي تحشد فيه روسيا قوات على الحدود مع أوكرانيا.

وتستضيف مدينة "ميونيخ " الألمانية أعمال مؤتمر "ميونيخ الأمني " في دورته الـ 56، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات، لبحث التهديدات المحدقة بالسلم العالمي، كما ستتم مناقشة تغير موازين القوى في العالم.

وشارك في أعمال المؤتمر أكثر من 500 من صانعي القرار وشخصيات "رفيعة المستوى " حيث يناقش المشاركون في المؤتمر الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية.

وحسب موقع "مؤتمر ميونيخ للأمن " يشارك في أعمال المؤتمر كل من: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، ووزراء الخارجية والدفاع والطاقة في الولايات المتحدة، بجانب وفود من الكونجرس من كلا الطرفين، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، ورؤساء بوركينافساسو، والنيجر، وتشاد، ووزراء خارجية العديد من دول العالم بمن فيهم وزراء خارجية روسيا والصين واليابان.

يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن عقد للمرة الأولى عام 1963، تحت اسم: " اللقاء الدولي لعلوم الدفاع". وكان الآباء المؤسسون: الناشر الألماني إيفالد فون كلايست، وهو أحد مؤيدي المقاومة ضد النازية، والفيزيائي إدوارد تيلر، غير أن المؤتمر غيّر اسمه لاحقًا إلى "المؤتمر الدولي لعلوم الدفاع"، ومن ثم أصبح يسمى الآن: "مؤتمر ميونيخ للأمن".

أمن روسيا أوكرانيا مؤتمر المانيا روسي الرئيس فول وصول مسئولى الرئيس الامريكي مدينة فتة نهاية أمال اليوم امريكية ودي دود أثناء زين ميونيخ للامن خطورة الأمريكي مؤتمر ميونيخ للأمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

«الحذر واجب».. أطباء يضعون روشتة الحماية من «متلازمة ما بعد كورونا»

دنيا محمد تبهر جمهور «الدوم» قبل لجنة التحكيم (فيديو)

تفاصيل العثور على «رضيع» فى نفايات مجمع الإسماعيلية الطبى

العراق.. مقتل «قائد قوات هيت» فى تنظيم داعش الإرهابى

«الوزراء الإيطالى»: لا توجد أى علامة على وقف التصعيد الروسى فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»