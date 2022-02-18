دنيا محمد تبهر جمهور «الدوم» قبل لجنة التحكيم (فيديو)

تفاعل جمهور برنامج “الدوم” مع المتسابقة دنيا محمد، قبل أن تقول لجنة التحكيم البرنامج كلمتها، منبهرًا بأدائها، أثناء إلقائها أغنية “الورد البلدي” للفنانة أصالة.

وجذبت دنيا انتباه الجمهور بصوتها القوي، لتختارها لجنة التحكيم، المكونة من كل من الفنانين حميد الشاعي وعمرو مصطفى والشاعر أمير طعيمة، ضمن فريق الفائزين في البرنامج.

برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

ويشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية جاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من ٢١ لـ ٢ ٨ عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

“الدوم” هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON.