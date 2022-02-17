«الإسكوا»: مدن العالم تسعى لتحسين قدرتها لمواجهة الضغوط والصدمات

قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، إن المدن في أنحاء العالم تسعى إلى تحسين قدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط والصدمات، ورغم أن المنطقة العربية تعاني تحديات مزمنة ومتعددة، كالضغوط الاقتصادية ومشاكل إمدادات المياه والتلوث والنزاعات وتدفق اللاجئين، إلا أنها تتخذ خطوات جادة باتجاه تحقيق المرونة الحضرية.

وهناك في أنحاء المنطقة العديد من المبادرات التي تهدف إلى بناء المرونة في السياق الحضري، وبناء على مستوى تطور البلد، تختلف هذه المبادرات من حيث الحجم وطريقة التنفيذ والتركيز المواضيعي ومستوى مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين والمدة الزمنية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى التزام الجهات الفاعلة المحلية في العديد من البلدان العربية ببناء القدرة على الصمود من خلال الدعم الذي تتلقاه من الحكومات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين، فعلى سبيل المثال، استفادت أكثر من 20 مدينة عربية من الدعم الفني والمالي من شركاء تنمية دوليين لتحسين المرونة الحضرية تجاه مخاطر المناخ والأخطار الطبيعية. والشركاء هم «الإسكوا» و«موئل الأمم المتحدة» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» و«مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث» و«البنك الدولي»؛ والبلدان المستفيدة هي الأردن والإمارات العربية المتحدة وتونس وجزر القمر وجيبوتي والجزائر والسودان ودولة فلسطين ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية.

وقد عمدت بلدان مجلس التعاون الخليجي جميعها الى إدراج مخاطر تفير المناخ في عمليات التخطيط الحضري وبناء المرونة الحضرية، فعلى سبيل المثال، وضع حاكم دبي في عام 2007 سياسة خاصة بشأن معايير المباني الخضراء في الإمارة، موجهة إلى تحسين ترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الطاقة في المباني الجديدة".

وفي يناير 2021، أشار وزير الإسكان البحريني إلى أن بناء المدن الجديدة في البحرين سيكون أخضر وذكيا، وبما يتفق مع الأهداف ذات الصلة من خطة عام 2030، ولا سيما الهدف 11، وذلك مثلا، من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة وتوفير مساحات خضراء مفتوحة وزراعة الأشجار على طول الشوارع".

ومن الأمثلة أيضا مدينة مصدر قرب مدينة ابو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، اول مدينة كاملة في العالم شيدت من الصفر، وهي واحدة من المدن الذكية والمستدامة التي بنيت في المنطقة، و تمتاز بأنه ليست هناك أية انبعاثات كربونية منها وبخلوها من النفايات وبتوفير خدمات ذكية حديثة فيها وباستخدامها الطاقة الخضراء.