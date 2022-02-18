الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

حسام عاشور: الانتهاء من أعمال صرف «أبوالنمرس والحوامدية» أكتوبر المقبل

النائب حسام عاشور
النائب حسام عاشور أيوب

التقى النائب اللواء حسام عاشور أيوب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أمس الخميس، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لعرض المشكلات التي يعاني منها أهالي دائرة مركز ومدينة "أبو النمرس والحوامدية" بمحافظة الجيزة.

 وقال أيوب، في بيان له، إنه تلقى العديد من الشكاوي من أهالي الدائرة بسبب تأخر الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحي داخل القرى والمدن.

ولفت نائب مستقبل وطن، إلى أنه تم خلال الاجتماع الذي استمر لأكثر من 6 ساعات بحضور كل من د.إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الحميد، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، استعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروعات الصرف الصحي بالدائرة، وما تم انجازة من أعمال حتي الأن وكذلك المعوقات التي تواجه المشروعات لحلها.

وأبدى النائب حسام عاشور أيوب استياءه خلال اللقاء بسبب تأخر تسليم مشروع الصرف الصحي لقرى "المنوات وميت شماس وميت قادوس وطموه ومنيل شيحة وزاوية أبومسلم ونزلة الأشطر وأم خنان والشيخ عتمان"، مطالبا المسئولين بتحديد موعد انجاز الأعمال والانتهاء من المشروعات بالقرى، حتى يطمئن المواطن.

وأضاف نائب مستقبل وطن أنه تم الاتفاق على تسليم مشروع قرية "أم خنان" نهايه مارس القادم وبالنسبة لقريتي " منيل شيحة وطموه" وعد المسئولين بتحديد موعد التسليم الاثنين القادم للالتزام الفعلي بتسليم المشروع وتشغيله.

كما طالب النائب حسام عاشور المسئولين عن الصرف الصحي بتنفيذ المشروع بشارعى طراد النيل لمنيل شيحه والسرايا بطموه بالدفع النفقى بدلا من أعمال الحفر حتى لا تتصدع المنازل وحفاظا على أرواح المواطنين، مشيرا أن المسئولين عن الصرف وعدوا بتسليم جميع مشروعات الدائرة الجارى تنفيذها حاليا قبل شهر أكتوبر القادم.

علي جانب أخر، طالب النائب البرلماني الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والمهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، بسرعة إنجاز كوبرى مزلقان أبوالنمرس وذلك حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ويتم الخفيف من حده الزحام الذي يواجهه أبناء المركز بشكل عام والمواطنين بشارع أحمد بدوى التجاري بشكل خاص بعد إغلاق الطريق الرئيسى المؤدي إلى شارع أحمد بدوى التجارى ما أدى إلى زحام شديد يعانى منه المواطنين.

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