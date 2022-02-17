الرئيس التونسي: نعتز بمتانة الروابط الأخوية التي تجمع بلادنا بالنيجر

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن اعتزازه بمتانة الروابط الأخوية التي تجمع تونس بالنيجر، مؤكدًا على الاستعداد التام لتوطيدها وتنويعها بما يمكن من الارتقاء بعلاقات التعاون والتبادل والشراكة القائمة بين البلدين إلى أعلى المستويات لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس النيجر محمد بازوم في إطار مشاركته في أعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي ببلجيكا التي تعقد على مدار يومين .

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد وبازوم بحثًا خلال اللقاء- ما يواجه دول القارة الإفريقية من تحديات ورهانات مشتركة تستدعي مزيد تضافر الجهود ومواصلة تعزيز الشراكات من أجل النجاح في مواجهتها وتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية نحو بناء دول قوية ومؤسسات مستقرة تتصدى لكل مظاهر الفساد وتعزز فرص الاستقرار والسلم والنماء.

وأضافت أنه تم خلال اللقاء، أيضا، بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك في إفريقيا، والتأكيد على أهمية مزيد ترسيخ سنة التشاور والتنسيق وتبادل الدعم بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

أضافت أن الرئيس قيس سعيد ووجّه دعوة رسمية للرئيس النيجري لزيارة تونس.

في السياق، أكّد بازوم افتخار بلاده بعلاقات التعاون والشراكة التاريخية مع تونس وتطلعها إلى تطويرها في شتى المجالات لا سيما منها الاقتصادية والتجارية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصحة ، موضحا أن النيجر تدعم التدابير والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وتساندها وتعتبرها مهمة وضرورية لتعزيز مناعة تونس وتدعيم استقرارها.

وأوضحت أن رئيس النيجر رحّب بالدعوة الموجهة إليه لزيارة تونس ووعد بتلبيتها.

على الصعيد السياسي، وقعت تونس على 3 اتفاقيات مع كل من النيجر بوركينا فاسو والسنغال لبلورة تعاون علمي وتكنولوجي واقتصادي ثنائي في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية.