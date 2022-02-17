أبومازن يطلع رئيسة النواب الأمريكى على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والوفد المرافق الذي ضم عددا من نواب الكونجرس.

وأكد أبومازن أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

وأطلع الرئيس الفلسطيني، نانسي بيلوسي وأعضاء الكونجرس على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، مشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، واعتداءات وإرهاب المستوطنين، ووجوب احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تعمل على تقويض حل الدولتين، وذلك من أجل الانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والبدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية، ولا بد من وجود أفق سياسي، مشددا على رفض بقاء الاحتلال.

بدورها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي التزامها بصنع السلام على أساس حل الدولتين، وضرورة تعاون جميع الأطراف بشكل مشترك للمضي قدما في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

حضر اللقاء عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وزياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

في السياق، أعلنت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، إنشاء لجنة مصالحة مخصصة ستعرض مساعيها الحميدة لكل من دولة فلسطين وإسرائيل بهدف حل النزاع حول مزاعم التمييز العنصري وذلك بشكل ودي.

وقالت اللجنة - في بيان أصدرته اليوم في جنيف، إن كلا من إسرائيل ودولة فلسطين طرفان في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تسمح للدول بتقديم شكوى إلى اللجنة بشأن الانتهاكات المزعومة للمعاهدة من قبل دولة طرف أخرى وذلك وفقا للمادة 11.