ضبط 13 محاولات تهرب جمركى لبنادق ضغط هواء ونظارات وملابس بجمارك سفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلي مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 13 محاولة تهرب جمركي لعدد من بنادق ضغط الهواء، وكمية من النظارات والملابس ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقة مدير إدارة الحركة تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لعدد 13 راكبا قادمين من السعودية والكويت والإمارات وبتفتيش أمتعتهم تبين وجود 3 بندقية ضغط هواء وتليسكوب وطائرة لاسلكية وسيف و200 كبسولة خرسانية وجهاز طبي و369 نظارة طبية وشمسية و28 جهاز بلايستيشن بمشتملاته و 4 هواتف أيفون و93 عبوة مستحضرات تجميل و400 عباية حريمي سوداء، وعدد من ساعات اليد وكمية من خصل الشعر، وكمية من طعام الحيوانات مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وقام بالضبط محمد مصطفي وحاتم حسنين وعبدالله مصطفي ومحمد صبري وأحمد حجازي ومحمد جمال وأحمد الحسيني وهشام الزناتي وأيمن حسن وعبدالرحمن حمدي مأموري الحركة ومصطفى الحسيني ومحمد حمدي مشرفي الحركة بحضور محمد فتوح مدير مجمع الوارد وياسر فيصل مدير الجمرك ومحمد عبد الغني وأحمد محفوظ ومحمد عفيفي وأحمد حسين مأموري التعريفة ومحمد عامر مدير التعريفة وعبدالعزيز سالم وأحمد طايع والحسن عيد بالأمن الجمركي وعبدالمنصف عبدالعال مفتش المكافحة المكافحة ومحمد إسماعيل مدير مكافحة التهرب الجمركي.



وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و398 ألفا و170 جنيها.

وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 13 محضر جمركي، وحررها من الشئون القانونية مصطفي يحيى ومحمد عبدالرحيم تحت إشراف ياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية.