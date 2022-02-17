إيسيسكو تشارك في مشاورات المنطقة العربية استعدادا لمؤتمر السياسات الثقافية بالمكسيك

شاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في المشاورات الإقليمية للمنطقة العربية، التي انعقدت على مدى يومين بمشاركة عدد من وزراء الثقافة في الدول العربية، وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، في إطار التحضير للمؤتمر العالمي للسياسات الثقافية لليونسكو "موندياكولت"، المقرر تنظيمه خلال سبتمبر المقبل بالمكسيك.

وتمثل الإيسيسكو خلال المشاورات، التي انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي واختتمت أعمالها اليوم الخميس ، الدكتور محمد زين العابدين، مدير قطاع الثقافة والاتصال، حيث أكد أن منظمة الإيسيسكو تستشرف أهدافا ثقافية مجددة، تعمل على تحقيقها للعالم الإسلامي، وذلك انطلاقا من إحداثها مركز الإيسيسكو الدولي للسياسات الشاملة وتطوير الواقع الثقافي، بهدف إقناع الدول الأعضاء بجدوى زيادة ميزانية وزارات الثقافة لتبلغ نسبة 1% من الميزانية العامة، والرفع من مردودية قطاعات التنمية الشاملة وطنيا وجهويا، إضافة إلى تثمين قطاع التراث والآثار.

وأضاف أن الإيسيسكو تدعو إلى تنمية موارد ودعم ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي للمبدعين والمثقفين، لتحسين ظروف عيشهم، وتمكينهم من مجابهة الوضعيات الاجتماعية والصحية التي يمرون بها، مشيرا إلى أهمية إصدار قوانين تعنى بالفنانين والمهن الفنية، وتخصيص موارد إضافية لدعم الحقوق الأدبية والفكرية والفنية.

و أوضح مدير قطاع الثقافة بالإيسيسكو أن المنظمة تقترح تمويل نحو ألف مشروع خاص بالمبادرات الشبابية والشركات الناشئة سنويا في كل دولة، في نطاق دعم الاستثمار الثقافي في مجالات الاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية، والاقتصاد الثقافي الاجتماعي والتضامني بين القطاعين العام و الخاص، مؤكدا أهمية إصلاح السياسات الثقافية نحو تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الثقافي، بما يعزز الدور الحقيقي الذي تلعبه الثقافة في التنمية المستدامة، وتنمية موارد الفنون والحرف والصناعات التقليدية، وصناعة الكتاب والصناعات المرئية والبصرية، والصناعات الثقافية والإبداعية و الاقتصاد الثقافي التضامني و الاجتماعي.