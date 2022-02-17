روسيا ترفض أمام مجلس الأمن المخاوف الغربية من غزو وشيك لأوكرانيا

رفضت روسيا مجددًا المخاوف الغربية من احتمال وقوع غزو روسي وشيك للأراضي الأوكرانية.

وقال سيرجي فيرشنين، نائب وزير الخارجية الروسي، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، الخميس:" أعتقد أننا تكّهنا حول هذا الأمر بما فيه الكفاية".

أضاف فيرشنين أن الغزو الروسي لم يقع رغم التحذيرات، ووجه حديثه إلى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين:" نصيحتي إليكم ألا تضعوا أنفسكم في مواقف محرجة".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لبحث تطبيق اتفاقية مينسك التي تمر الذكرى السابعة اليوم لتوقيعها في عاصمة بيلاروس في 2015.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن رد روسيا على الولايات المتحدة يتضمن تأكيدها على أنها ستضطر للرد، بما في ذلك عن طريق الوسائل العسكرية التقنية في ظل عدم استعداد الولايات المتحدة للاتفاق على الضمانات الأمنية المطلوبة.

وذكر بيان للخارجية الروسية، الخميس: "في غياب استعداد الجانب الأمريكي للاتفاق على ضمانات صارمة وملزمة قانونيًا لضمان أمننا من الولايات المتحدة وحلفائها، ستضطر موسكو للرد، بما في ذلك من خلال تنفيذ إجراءات ذات طبيعة عسكرية تقنية".

أضاف البيان: "الرد الروسي بشأن الأمن، والذي تم تسليمه للولايات المتحدة، يشدد على عدم جواز المطالبة بسحب القوات من عدد من المناطق الروسية".

وتابع أن النشاط العسكري المتزايد للولايات المتحدة وحلف "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية يثير القلق، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل خطوطنا الحمراء ومصالحنا الأمنية الأساسية، فضلاً عن حق روسيا السيادي في حمايتها، مؤكدا أن المطالب بسحب القوات من مناطق معينة على الأراضي الروسية و المصحوبة بتهديدات بفرض عقوبات أكثر صرامة، هي أمر غير مقبول وتقوض احتمالات التوصل إلى اتفاقات حقيقية.

وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو تصر في ردها على الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية على سحب جميع القوات الأمريكية من وسط وشرق أوروبا ومنطقة البلطيق.