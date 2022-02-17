الأهلى يبدأ «مشوار الحادية عشرة» أمام الهلال السودانى

يحل فريق الكرة بنادى الأهلى ضيفًا ثقيلًا على الهلال السودانى، فى الثالثة عصر الجمعة، على ملعب «الجوهرة الزرقاء»، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلى لانطلاقة قوية فى البطولة من أجل الحفاظ على لقبها للمرة الثالثة على التوالى، والحادية عشرة فى تاريخ النادى، خاصة أن مجموعته ليست بالسهلة، وتضم كلًا من الهلال والمريخ السودانيين، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب إفريقى.

ويرغب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، فى حصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة، بعد تأجيل مباراة الجولة الأولى أمام المريخ السودانى، لكتابة بداية قوية لـ«مشوار الحادية عشرة»، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الحصول على المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، للمرة الثانية على التوالى.

فى المقابل، يأمل الهلال السودانى فى الخروج بنتيجة إيجابية أمام «المارد الأحمر»، بعد الخسارة من صن داونز فى الجولة الأولى، خاصة أن الفريقين التقيا من قبل فى ٨ مباريات بدورى أبطال إفريقيا، انتصر الأهلى فى ٣ مباريات، وفاز الهلال فى مباراتين، بينما كان التعادل حاضرًا فى ٣ مباريات، وسجل الأهلى ٧ أهداف مقابل ٦ للشقيق السودانى.

واستقر المدير الفنى للأهلى على التشكيل الذى يخوض به اللقاء، ويضم كلًا من: على لطفى فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى: محمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول، ثم عمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج فى وسط الملعب، أمامهم أحمد عبدالقادر وحسين الشحات ومحمد شريف.

وتعود بعثة الأهلى برئاسة العامرى فاروق إلى القاهرة، عقب المباراة مباشرة، على متن طائرة خاصة، من أجل الاستعداد لمواجهة مصر للمقاصة فى بطولة الدورى العام، الثلاثاء المقبل.

وطلب سامى قمصان، المدرب العام للأهلى، زيادة راتبه مثل المدرب الجنوب إفريقى، وعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، تحدث خلالها حول هذه الزيادة، خاصة أن راتبه الحالى لا يتجاوز ١٠٠ ألف جنيه، ولم يشهد أى زيادة سوى مرة واحدة، حينما تم تصعيده من مدرب مساعد إلى مدرب عام. وحسب مصدر فى الجهاز الفنى للأهلى، وعد مدير الكرة «قمصان» بتقديم طلب إلى لجنة التخطيط لفريق الكرة حول زيادة راتبه.