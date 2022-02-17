تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

يقدم لكم «الدستور» تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2021-2022.

تستمر عمليات البحث فى جوجل من جانب جمهور المارد الأحمر عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا، حيث تقام المباراة خارج الديار، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم بدون جمهور بحسب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

يسعي لاعبو النادي الأهلي فى هذة المباراة لتحقيق أول فوز فى بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الجديدة، خاصة بعد التألق فى بطولة كأس العالم للأندية وتحقيق البرونزية على حساب الهلال السعودي فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، كما يرغب جمهور المارد الأحمر فى حصول الفريق على البطولة للمرة الحادية عشر فى تاريخه والثالثة على التوالي.

مجموعة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا موسم 2021-2022

تضم مجموعة الأهلي المصري كلاً من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والمريخ السوداني.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوادني فى دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوادني على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، فى تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري الأبطال

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية المشفرة، مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري عبر قنواتها، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قناة beIN SPORTS HD3.

معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني

اسندت شبكة بي ان سبورتس مهمة التعليق على مباراة الأهلي والهلال السوداني للجزائري حفيظ دراجي، حيث تتبع الشبكة القطرية سياسة الحياد عندما تجمع مباريات دوري الأبطال أندية عربية، وعدم اختيار معلق مع نفس البلد.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال إفريقيا



القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز RTS 2 HD Senegal

RTB TV

TVT International Eutelsat 9° 11900 افقي H 27500 RTI 1

ORTB TV

RTS 1 Senegal Eutelsat 9 شرق 11881 عمودي V 27500

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني فى دوري أبطال إفريقيا

علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال السوادني فى دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: على لطفى

خط الدفاع: محمد هانى ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول

خط الوسط: حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية

خط الهجوم: أحمد عبد القادر ومحمد مجدى أفشه ومحمد شريف

تناولنا فى هذا التقرير تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال إفريقيا، مع خالص التمنيات للمارد الأحمر ممثل مصر فى البطولة الأفريقية بالفوز وحصد النقاط الثلاث الأولى فى مشوار اللقب الحادي عشر.